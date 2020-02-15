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В России увеличивается число ипотечных должников. Крым - в печальных лидерах
иллюстрация: iadvocate.co.il

В России увеличивается число ипотечных должников. Крым — в печальных лидерах

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:27 15.02.2020

В России растет число ипотечников, которые не платят по долгам. По подсчетам коллекторов, количество проблемных ипотечных квартир превысило отметку 20 тысяч. В половине регионов страны жители прекратили выплачивать ипотеку, пишет издание Afanasy.biz со ссылкой на проведенное коллекторами исследование. К началу года общий долг россиян по ипотеке достиг 72,6 млрд рублей. В стране насчитывается порядка 23,3 тысяч квартир, по которым просрочены выплаты. При этом в статистике учтены только квартиры, залогодержателем по которым являются банки. В реальности количество таких квартир, с учетом продажи закладных, больше в полтора раза.

Самый стремительный рост просроченной задолженности с учетом уже накопленного объема неплатежей наблюдается в Крыму. Там за год количество должников выросло втрое. На втором месте оказалась Карачаево-Черкессия (в 1,9 раза), далее расположились Костромская (на 30%) и Брянская области (27%), — сообщает «Московский комсомолец».

Аналитики прогнозируют, что в 2020 году кредиторы уже в 2020 году начнут изымать квартиры у должников и продавать их по ценам ниже средней на рынке. Коллекторы отмечают, что просрочка по ипотеке стала расти на фоне массового спроса на кредиты для приобретения жилья. Причем часто заемщики собирались покупать его не для проживания, а сдачи в аренду. Такие квартиры удается продать с уценкой до 40%.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин попросил россиян сообщить ему данные о реальных параметрах оформленных ими ипотечных кредитов, чтобы выяснить «реальную ситуацию по рынку … а не отчетные цифры». В частности, он попросил указать, какой процент по ипотеке они платят по договору, какую долю составлял первоначальный взнос от стоимости объекта недвижимости, а также указать банк, предоставивший кредит.

Источник: «Московский комсомолец»

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В России увеличивается число ипотечных должников. Крым - в печальных лидерах

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