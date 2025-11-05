Прямо сейчас:
В России увеличивается число заболевших гриппом
фото: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:52 05.11.2025

Количество заболевших гриппом в России за неделю выросло вдвое, при этом заболеваемость находится на сезонном уровне. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В настоящее время в Российской Федерации заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне. Вместе с тем от недели к неделе увеличивается число больных гриппом. На 44-й неделе 2025 года относительно 43-й недели количество заболевших увеличилось в два раза и составило 1513 человек, — говорится в сообщении.

Кроме того, заболеваемость COVID-19 осталась на уровне 43-й недели и составила 7,2 тысяч случаев.

По информации ведомства, на данный момент преобладают штаммы гриппа A(H3N2). Выявляемые сегодня вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам.

В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 533 миллиона граждан. Для получения прививки против гриппа необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства, — сообщили в ведомстве, напомнив, что вакцинация является самым надежным способом защиты от тяжелого течения гриппа и серьезных осложнений.

Ранее в Роспотребнадзоре проинформировали, что в Крыму и Севастополе зафиксировано снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Также сообщалось, что в России сейчас складывается стабильная ситуация по гриппу, ожидать начала эпидемии можно к концу ноября, а пика эпидемиологического сезона – в начале нового года.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 15

С тегами:

