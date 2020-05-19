В России уже почти 300 тысяч заболевших коронавирусом

COVID-19 не делает скидок на возраст.

В России за сутки выявлены 9 263 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Четвертые сутки прирост не превышает отметки в 10 тысяч, суточный темп прироста во вторник составил +3,19%. Количество зараженных за все время в стране достигло 299 941.

В Москве зарегистрировано 3 545 новых заболевших за сутки, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло во вторник до 149 607.

Скончались за последние сутки 115 человек, за весь период пандемии — 2837 человек.

Выздоровели за все время и выписаны 76 130 пациентов, в том числе 5921 за последние 24 часа.

В Крыму и Севастополе выявлено по 4 новых случая заражения.

Медики предупреждают: новая коронавирусная инфекция способна поражать все возрастные группы населения. Коронавирус может вызывать такие осложнения как тяжелая пневмония, в том числе в случаях когда заболевают дети. Пагубность данного вида заболевания заключается в повреждающем воздействии на легочную ткань и препятствии нормальному газообмену в легких.

Как сообщила главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения Республики Крым Марина Захарова, важно упредить распространение коронавирусной инфекции среди населения. С этой целью не следует пренебрегать мерами защиты, к которым относится масочный режим, мытье рук и соблюдение социальной дистанции, когда единовременно в одном месте собираются свыше пяти человек. Коронавирусная инфекция отличается повышенной контагиозностью, и распространение ее в отдельных случаях происходит в геометрической прогрессии.

Поражение легких в случаях пневмоний, вызванных коронавирусом, может проходить на отдельных участках, а может классифицироваться как тотальное. Данные факты препятствуют газообмену, а жить без кислорода человеческий организм не может, — напоминает главный пульмонолог Крыма.

Среди жителей региона, инфицированных новым коронавирусом, есть пациенты соматических отделений, а также лица, находящиеся в реанимации на респираторной поддержке. Особую группу риска составляют лица с сопутствующей бронхолегочной патологией, и с ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом и ожирением.

Марина Захарова предупреждает о крайней степени опасности самолечения. О возникновении признаков ОРВИ следует оповещать участкового врача. Чем раньше будет установлен правильный диагноз посредством рентгенографии в профильном отделении больничного стационара, тем успешней будет выздоравливать пациент. Надлежащее лечение на ранней стадии проявления болезни поможет минимизировать остаточные изменения в легочной ткани, которые будут сказываться после выписки из медицинской организации.