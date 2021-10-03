В России военнослужащим и правоохранителям с начала октября положена индексация зарплат на 3,7%

В России гарантируется не только право каждого работника на своевременную заработную плату, но и право на повышение ее материального содержания, в том числе за счет индексации в связи с ростом цен на товары и услуги. Это оговорено в
Ежегодно Правительство утверждает размер индексации в течение года разным категориям бюджетников. Сюда входят зарплаты, пенсии и пособия. Повышение зарплат в коммерческом секторе производится в соответствии коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами работодателя.
С 1 октября на 3,7 % будут повышены размеры окладов:
— военных, проходящих службу по контракту;
— военных срочной службы; полицейских; таможенников;
— пожарных;
— сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения;
— некоторых сотрудников Фельдъегерской службы (лица начальствующего состава).
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