В России военнослужащим и правоохранителям с начала октября положена индексация зарплат на 3,7%

В России гарантируется не только право каждого работника на своевременную заработную плату, но и право на повышение ее материального содержания, в том числе за счет индексации в связи с ростом цен на товары и услуги. Это оговорено в Трудовом кодексе РФ .

Ежегодно Правительство утверждает размер индексации в течение года разным категориям бюджетников. Сюда входят зарплаты, пенсии и пособия. Повышение зарплат в коммерческом секторе производится в соответствии коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами работодателя.

С 1 октября на 3,7 % будут повышены размеры окладов:

— военных, проходящих службу по контракту;

— военных срочной службы; полицейских; таможенников;

— пожарных;

— сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения;

— некоторых сотрудников Фельдъегерской службы (лица начальствующего состава).