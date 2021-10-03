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В России военнослужащим и правоохранителям с начала октября положена индексация зарплат на 3,7%
Фото: duma.gov.ru

В России военнослужащим и правоохранителям с начала октября положена индексация зарплат на 3,7%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:26 03.10.2021

В России гарантируется не только право каждого работника на своевременную заработную плату, но и право на повышение ее материального содержания, в том числе за счет индексации в связи с ростом цен на товары и услуги. Это оговорено в Трудовом кодексе РФ.

Ежегодно Правительство утверждает размер индексации в течение года разным категориям бюджетников. Сюда входят зарплаты, пенсии и пособия. Повышение зарплат в коммерческом секторе производится в соответствии коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами работодателя.

С 1 октября на 3,7 % будут повышены размеры окладов:

— военных, проходящих службу по контракту;

— военных срочной службы; полицейских; таможенников;

— пожарных;

— сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения;

— некоторых сотрудников Фельдъегерской службы (лица начальствующего состава).

В России военнослужащим и правоохранителям с начала октября положена индексация зарплат на 3,7%

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