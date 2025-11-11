В России восстанавливается спрос на новостройки

По данным «Дом.РФ», более половины застройщиков, 54%, выполнили планы по продажам квартир. В годовом выражении показатель вырос сразу на 21 п. п., за три месяца он увеличился на 16 п. п. Снижение ставок по ипотеке и рост продаж квартир позволили девелоперам сохранить высокий уровень строительной активности. Доля застройщиков, которые к октябрю реализовали планы по запускам проектов, составила 66%.

Поступление средств на эскроу-счета говорит о том, что спрос на новостройки постепенно восстанавливается, отмечают в «Дом.РФ». По данным Центробанка, в сентябре объем средств, поступивших на эскроу-счета, составил 491 млрд рублей. Это более чем на треть превышает среднемесячный показатель первого полугодия. Это один из главных индикаторов восстановления спроса на первичное жильё, подчёркивают в госкомпании.

О восстановлении спроса также говорит ускорение выдачи ипотечных кредитов на фоне снижения ставок по рыночной ипотеке. В октябре российские банки выдали 105 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 481 млрд рублей. Количество и объём кредитования относительно сентября выросли на 19%. Относительно октября 2024 года число ипотечных кредитов увеличилась на 10%, а в денежном выражении выдача ипотеки выросла почти на треть.

источник: ЦИАН