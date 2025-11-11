Прямо сейчас:
В России восстанавливается спрос на новостройки
иллюстрация: Oleg Elkov / Shutterstock.com

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:51 11.11.2025

В третьем квартале 2025 года спрос на новостройки начал восстанавливаться, следует из отчёта госкомпании «Дом.РФ». Восстановление спроса на первичное жильё отмечено впервые со второго квартала 2024 года. Тогда на рынке наблюдался ажиотажный всплеск спроса перед завершением всеобщей льготной ипотеки.

По данным «Дом.РФ», более половины застройщиков, 54%, выполнили планы по продажам квартир. В годовом выражении показатель вырос сразу на 21 п. п., за три месяца он увеличился на 16 п. п. Снижение ставок по ипотеке и рост продаж квартир позволили девелоперам сохранить высокий уровень строительной активности. Доля застройщиков, которые к октябрю реализовали планы по запускам проектов, составила 66%.

Поступление средств на эскроу-счета говорит о том, что спрос на новостройки постепенно восстанавливается, отмечают в «Дом.РФ». По данным Центробанка, в сентябре объем средств, поступивших на эскроу-счета, составил 491 млрд рублей. Это более чем на треть превышает среднемесячный показатель первого полугодия. Это один из главных индикаторов восстановления спроса на первичное жильё, подчёркивают в госкомпании.

О восстановлении спроса также говорит ускорение выдачи ипотечных кредитов на фоне снижения ставок по рыночной ипотеке. В октябре российские банки выдали 105 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 481 млрд рублей. Количество и объём кредитования относительно сентября выросли на 19%. Относительно октября 2024 года число ипотечных кредитов увеличилась на 10%, а в денежном выражении выдача ипотеки выросла почти на треть.

источник: ЦИАН

