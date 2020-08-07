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иллюстрация: открытые источники

В России восстановился спрос на ипотечное кредитование

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:03 07.08.2020

Спрос на новостройки после падения на фоне ситуации с распространением коронавируса к настоящему времени начал восстанавливаться. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, по итогам года в России выдадут 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов — то есть удастся выйти на прошлогодний уровень. Весенние же месяцы были тяжелыми для строительной отрасли. В регионах спрос на новостройки на фоне пандемии упал — падение составило до 30%. Одновременно упал и спрос на ипотеку в период ограничений, но теперь он восстановился.

Сейчас мы видим, что спрос восстановился, уже по июню запросы на ипотечное кредитование на 29% увеличились, — цитирует Виталия Мутко «Российская газета».

В частности, говорят специалисты, спрос на новостройки удалось удержать в первую очередь благодаря льготной программе ипотеки со ставкой 6,5%. Уже до 400 тысяч заявок подано гражданами, на 80 тысяч уже выплачено. В настоящее время около 90% рынка ипотечного кредитования уже приходится на льготную программу со ставкой 6,5%. Другие положительно повлиявшие меры — дальневосточная ипотека под 2% годовых и семейная ипотека. Влияние оказали, кроме того, и выплаты по 450 тыс. рублей семьям с детьми.

Виталий Мутко также спрогнозировал, что средняя ставка по ипотеке в России может снизиться к концу года до 7,5%. По его словам, это произойдет с учетом введения льготной ипотеки.

Источник: «Российская газета»

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В России восстановился спрос на ипотечное кредитование

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