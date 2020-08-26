В России возможно запустят программу поддержки возведения частных домов

Покупка и строительство частного дома станет доступнее. Проект развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — фактически: программу поддержки возведения частных домов — разработает «Единая Россия». Об этом стало известно на совещании руководства партии с представителями Минстроя, ДОМ.РФ, застройщиками и дольщиками.

Сфера индивидуального жилищного строительства остается не до конца отрегулированной. В законодательстве фактически не отражена защита прав людей, которые покупают частные дома. Эти пробелы должны будут устранить поправки в законодательство, которые разработает «ЕР». Ипотечный рынок в сегменте частных домов недостаточно развит. В частности, покупатели такой недвижимости не могут работать с эксроу-счетами. Ранее ни эксроу-счета, ни даже предшествующие им ДДУ не были полноценно доступны людям, желающим приобрести частный дом. А таких немало: как показывают опросы, жить собственный дом квартире предпочитают 40% респондентов, — отмечает Московский Комсомолец .

Как отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании, из-за неотрегулированных вопросов возникла ситуация, когда рынок жилья перестал отвечать запросам людей:

Индивидуальное жилищное строительство является приоритетом и может стать отдельным проектом для партии «Единая Россия». Поэтому нужно систематизировать всю информацию по этой теме, провести общественное и экспертное обсуждение, а потом в сотрудничестве с нашими коллегами предложить пошаговый план по реализации разработанных мер.

Среди озвученных председателем партии идей по совершенствованию рынка жилья – создание банка типовых проектов ИЖС, разработка новых ипотечных продуктов под частные дома, изменение законодательной базы. По словам Медведева, при строительстве частных домов необходимо обеспечить безопасность средств граждан, которые используют те или иные финансовые инструменты.

При этом увеличение темпов строительства частных домов не должно привести к снижению качества жилья на всем рынке.

Нельзя допустить «гонки» за квадратными метрами в ущерб качеству строительства, которое должно основываться на лучших существующих практиках. Это позволит сделать дома, которые мы строим, максимально комфортными для проживания, — пояснил председатель «ЕР».

Развитие ипотеки в сфере ИЖС может увеличить объемы строительства в два раза в ближайшие 3-4 года, спрогнозировал президент ассоциации ИЖС Максим Назаренко.

Около 300 тысяч семей ежегодно выражают желание построить или купить частный дом. За счет проникновения ипотеки на рынок загородной недвижимости она станет более доступной, — отмечает эксперт.

Источник: Московский Комсомолец

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