В России возможно запустят льготную ипотеку для медработников

Комитет по охране здоровья рекомендовал рассмотреть соответствующий проект постановления на заседании Госдумы, которое намечено на 3 апреля 2025 года. Кабмину и региональным властям предложено рассмотреть меры жилищной поддержки для медработников, фармацевтов и педагогических работников. В числе этих мер — запуск адресной льготной ипотечной программы с единой ставкой.

Ранее Госдума предложила правительству внести законодательную инициативу о льготной ипотеке для педагогов.

источник: ЦИАН