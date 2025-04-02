В России возможно запустят льготную ипотеку для медработников

Для медработников и фармацевтов планируют запустить адресную льготную ипотечную программу. Госдума предложит правительству проработать эту инициативу. Информация об этом размещена в системе обеспечения законодательной деятельности.
Комитет по охране здоровья рекомендовал рассмотреть соответствующий проект постановления на заседании Госдумы, которое намечено на 3 апреля 2025 года. Кабмину и региональным властям предложено рассмотреть меры жилищной поддержки для медработников, фармацевтов и педагогических работников. В числе этих мер — запуск адресной льготной ипотечной программы с единой ставкой.
Ранее Госдума предложила правительству внести законодательную инициативу о льготной ипотеке для педагогов.
источник: ЦИАН
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