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В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными
Иллюстрация: USA-Reiseblogger, pixabay.com

В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:49 10.01.2021

С 10 января в России вступили в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», которые коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и обращения с наличными.

Одно из изменений коснется операций с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей. Снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет будет отслеживать Росфинмониторинг. Кроме того, банки будут обязаны отслеживать сделки с недвижимостью как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идет о сумме более 3 млн. рублей.

Контролю также будут подлежать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Как отметил старший юрист налоговой практики юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, эксперт Moscow Digital School (бизнес-школа инновационных знаний, технологический старт-ап) Дмитрий Кириллов, в целом с 10 января ограничений стало больше, а сферы, в которых они появились, показывают повышенное внимание государства к ним.

Введены два новых ограничения в потребительской сфере — будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса, — сообщил ТАСС Кириллов.

 

 

В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

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