В России введена в обращение обновленная 100-рублевая банкнота

Банк России 10 июля вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Банкнота посвящена Центральному федеральному округу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны соответствуют банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.

На оборотной стороне обновленной банкноты размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа, по аналогии с оформлением ранее выпущенных в обращение модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей выпуска 2023 года и 1000 рублей выпуска 2025 года.

Банкнота является законным средством наличного платежа и обязательна к приему без ограничений, добавили в ЦБ.

источник: РИА Новости Крым

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