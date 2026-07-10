В России введена в обращение обновленная 100-рублевая банкнота

Банк России 10 июля вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Банк России 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Банкнота посвящена Центральному федеральному округу, — говорится в сообщении.
Отмечается, что защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны соответствуют банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.
Банкнота является законным средством наличного платежа и обязательна к приему без ограничений, добавили в ЦБ.
источник: РИА Новости Крым
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