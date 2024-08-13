В России введут единую систему учета нуждающихся в жилье

Планируется, что все данные будут собраны в едином цифровом реестре граждан (ЕЦРГ). Вносить в него соответствующую информацию будут уполномоченные органы государственной власти и местного самоуправления.

Юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала пояснил, что сегодня учет таких граждан осуществляется различными органами на различных уровнях власти одновременно, что порождает ряд проблем — например, отсутствие единой актуальной информации, затягивание процесса предоставления жилья в целом.

Целью инициативы является разрешение этих проблем. Представляется, что ЕЦРГ действительно может улучшить данную систему, снизить риск нарушений прав граждан. Примеров, когда введение единой платформы упрощало всем жизнь, вполне достаточно — Госуслуги, Единый кабинет налогоплательщика и т. д., — заявил Вячеслав Климов.

Юрист из юридического бюро «Ковенант» Александр Домников добавил, что информация в реестре будет верифицироваться посредством автоматизированных запросов в другие государственные информационные системы, что исключит риски нецелевого назначения поддержки и обеспечит обоснованное прогнозирование потребности в жилых помещениях.

Законопроект также предусматривает, что „Дом.РФ“, как оператор ЕИСЖС, будет осуществлять организационное, информационное и аналитическое обеспечение учета граждан. Это включает содействие развитию государственного и муниципального жилфонда, реализацию мер господдержки граждан и обеспечение информационного сопровождения процесса учета, — продолжил специалист.

При этом, по его мнению, нельзя сделать однозначного вывода о том, насколько эффективной будет новая система.

Хотя создание реестра поможет наладить мониторинг и улучшить координацию, само по себе это нововведение не решит проблему десятилетиями ожидающих квартиры очередников. Практика судебных споров показывает, что проблема нарушения прав граждан в сфере предоставления жилья кроется скорее в забюрократизированности уполномоченных органов, коррупционном элементе и отсутствии достаточного жилого фонда, — заключил Александр Домников.

источник:ЦИАН