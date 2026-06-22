В России введут новые рекомендации по ограничению скорости на дорогах

В России к 2027 году планируют утвердить новые методические рекомендации, посвященные установлению оптимальных скоростных режимов на автодорогах. Эта задача включена в правительственный план реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения.
Документ должен закрепить подходы к определению и корректировке допустимой скорости с учетом реальной интенсивности транспортного потока, состояния дорожной инфраструктуры и особенностей прилегающих территорий.
В профильном ведомстве также сообщили, что после внедрения рекомендаций может быть организован мониторинг соблюдения установленных положений.
Как пояснили в Минтрансе, рекомендации будут носить добровольный характер. Вместе с тем результаты их применения в дальнейшем предполагается использовать для выработки конкретного порядка введения скоростных ограничений.
источник: КрымИНФОРМ
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