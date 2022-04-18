В России выбирают лидера по производству органической продукции

Конкурс на право называться лидером по производству органической продукции проводится в 14 номинациях по различным категориям: «Органическая полка», «Органическое производство», «Регионы», а также специальные номинации «Органик-обозреватель», «Органик интернет-сообщество», «Лучшая органическая кухня» и др.

Организаторы конкурса — Совет Федерации совместно с Минсельхозом России и Роскачеством. Цель мероприятия – популяризировать органическую продукцию, здоровый образ жизни, а также распространить лучшие практики органического производства. Для участия в конкурсе из регионов страны поступило более 140 заявок. В номинации «Народный органический бренд» победителя выберут жители России. Голосование продлится до 15 мая 2022 года, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.