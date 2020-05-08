В России выдано уже 2 тысячи ипотечных кредитов под 6,5%

На льготную ипотеку под 6,5% россияне подали около 20 тысяч заявок. По словам и.о. министра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, Правительством РФ принят ряд мер по поддержке строительной отрасли:

Сегодня каждая семья может взять ипотеку на новостройку по ставке 6,5%. За первые две недели работы программы подано более 20 тысяч заявок, более 14 тысяч рассмотрено, 11 тысяч заявок одобрено. Уже выдано порядка 2 тысяч кредитов на 6 млрд рублей». За весь срок реализации программы предполагается выдать более 230 тысяч ипотечных кредитов на 13,3 млн кв.м. строящегося жилья, — цитирует чиновника «Российская газета» .

Среди мер поддержки также программа субсидирования процентных ставок по кредитам для застройщиков — до 5,5%.

Идет формирование заявок, в ближайшее время мы начнем рассматривать, — сообщил Никита Стасишин.

У застройщиков при этом, по словам и.о. министра, будет две обязанности — сохранить штатную численность своих сотрудников и подрядных организаций, а также осуществить плановый ввод жилья в 2020-2021 годах.

30 апреля было выделено 30 млрд рублей на докапитализацию Фонда обманутых дольщиков.

Приблизительно в ближайшее время 24 региона, порядка 115 проблемных домов, это больше 10 тысяч граждан — будет оказана им поддержка в восстановлении их прав, — отмечает и.о. министра.

Источник: «Российская газета»

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