В России выявлен 601 новый случай заболевания коронавирусом. Два из общего числа – в Крыму

Общее число случаев коронавирусной инфекции в России выросло за сутки на 601 в 32 регионах, количество заболевших достигло 4 149 в 78 регионах, сообщает оперативный штаб.

В Москве зарегистрировано 448 новых случаев, еще 34 — в Московской области, 17 — в Краснодарском крае. Коронавирус выявлен еще у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев подтверждены в ЯНАО и Ленинградской области, 9 — в Санкт-Петербурге, 8 — в ХМАО, 6 — в Татарстане, по 5 — в Калмыкии, Тюменской области, 4 — в Саратовской области.

Два новых случая выявлены в Крыму, но так как два человека, находившиеся до этого с COVID-19 в больницах Республики выздоровели и выписались, число больных осталось прежним – 16.

Отметим, что всего за сутки в России выздоровели еще 46 человек. Всего из больниц выписан уже 281 пациент.

За сутки умерли четыре пациента, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией. Две смерти зарегистрированы в Коми, по одной — в Москве и Пермском крае. Число умерших от осложнений достигло 34 человек.