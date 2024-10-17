Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В России вырос интерес сельской ипотеке
актуально в республике
В России вырос интерес сельской ипотеке
иллюстрация: ЦИАН

В России вырос интерес сельской ипотеке

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:05 17.10.2024

За третий квартал объем сделок с новостройками сократился на 30%, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Выберу.ру». При этом интерес к ипотеке не угас. За период с июля до октября ипотечным калькулятором пользовались на 3% реже, чем с апреля до июль этого года.

Чаще всего люди интересовались сельской ипотекой, на эту программу пришлось 43% запросов. На втором месте по популярности семейная ипотека, на которую в третьем квартале пришлось 21% запросов пользователей. На третьем месте ипотека на вторичное жильё, которой интересовались 17% потенциальных заёмщиков. Всего 6% пользователей интересовались рыночной ипотекой на новостройки, 5% — IT-ипотекой.

В третьем квартале 2023 года самой популярной была массовая льготная ипотека, на которую приходилось 27% запросов, второе место занимала семейная ипотека с показателем 21%, третье — ипотека на «вторичку», которой интересовались 18% пользователей. Расчёты ипотечных кредитов по рыночным ставкам составили 16% пользователей.

Узнайте больше:  Принят закон о «дачной амнистии» для домов на несколько семей и упрощении регистрации хозпостроек

По словам главы департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анны Романенко, отмена массовой льготной ипотеки перевернула ипотечный рынок. Эта программа выступала основным драйвером спроса на жильё. Сейчас, несмотря на все изменения, у людей сохраняется потребность в жилье. Люди следят за ситуацией на рынке недвижимости, оценивают возможные варианты ипотеки и готовы среагировать, когда жилищный кредит станет доступным.

Ранее зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина заверила, что закрывать сельскую ипотеку не планируется, но её могут скорректировать. Руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачёв рассказал Циан.Журналу, что интерес к сельской ипотеке остаётся высоким, но выдачи по программе регулярно приостанавливают из-за быстрого исчерпания лимитов.

источник: ЦИАН

Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Крым и Россия
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.