В России вырос интерес сельской ипотеке

Чаще всего люди интересовались сельской ипотекой, на эту программу пришлось 43% запросов. На втором месте по популярности семейная ипотека, на которую в третьем квартале пришлось 21% запросов пользователей. На третьем месте ипотека на вторичное жильё, которой интересовались 17% потенциальных заёмщиков. Всего 6% пользователей интересовались рыночной ипотекой на новостройки, 5% — IT-ипотекой.

В третьем квартале 2023 года самой популярной была массовая льготная ипотека, на которую приходилось 27% запросов, второе место занимала семейная ипотека с показателем 21%, третье — ипотека на «вторичку», которой интересовались 18% пользователей. Расчёты ипотечных кредитов по рыночным ставкам составили 16% пользователей.

По словам главы департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анны Романенко, отмена массовой льготной ипотеки перевернула ипотечный рынок. Эта программа выступала основным драйвером спроса на жильё. Сейчас, несмотря на все изменения, у людей сохраняется потребность в жилье. Люди следят за ситуацией на рынке недвижимости, оценивают возможные варианты ипотеки и готовы среагировать, когда жилищный кредит станет доступным.

Ранее зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина заверила, что закрывать сельскую ипотеку не планируется, но её могут скорректировать. Руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачёв рассказал Циан.Журналу, что интерес к сельской ипотеке остаётся высоким, но выдачи по программе регулярно приостанавливают из-за быстрого исчерпания лимитов.

источник: ЦИАН