В России вырос спрос на специалистов в виноделии

Эксперты Авито Работы изучили динамику вакансий и средних предлагаемых зарплат для специалистов, занятых в виноделии. По данным платформы, за первое полугодие 2024 года количество вакансий в этой сфере выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В индустрии винного производства средние предлагаемые зарплаты выросли на 37% и составили 112 267 рублей при вахтовом графике.
Наиболее востребованной в виноделии в первом полугодии текущего года стала профессия сельскохозяйственного рабочего, на долю которого приходится 12,7% от общего числа вакансий в сегменте. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей на данную позицию составляет 49 757 рублей за полный рабочий день.
Второе место — у профессии садовника с долей в 8,5% и средней предлагаемой зарплатой в 39 861 рубль для новых сотрудников при полной занятости. На третьем месте по востребованности находится специальность водителя трактора, доля предложений о работе для них составляет 7,6% от общего числа вакансий в отрасли, со средними зарплатными предложениями для новых сотрудников в 70 674 рубля за полный день.
На четвертом месте — профессия упаковщика с долей в 6,5%, а кандидаты на эти вакансии могут претендовать в среднем на 82 377 рублей. Это указывает на рост объемов готовой продукции и ее подготовки к отправке потребителям.
Замыкает пятерку самых массовых профессий в виноделии профессия технолога, на долю которого приходится 3,2% от общего числа вакансий. В первом полугодии 2024 года кандидатам на эту позицию могли предложить в среднем 72 229 рублей.
Сейчас наиболее востребованные специалисты — слесари-наладчики для работы с винодельческим оборудованием, химики-микробиологи и обработчики виноматериалов. Квалифицированным специалистам мы готовы помочь с переездом и жильем, а для сезонных работников у нас есть общежития. Для всех сотрудников действуют системы корпоративных скидок, — прокомментировала Светлана Ткаченко, директор по персоналу винодельни Кубань Вино, бренд «Шато Тамань» Светлана Ткаченко.
Также самыми массовыми и востребованными профессиями в области виноделия стали агрономы (2,5%) и бригадиры (2,2%). Это свидетельствует о том, что отрасли требуются не только рабочие руки, но и квалифицированные специалисты, способные управлять сложными процессами в виноделии и виноградарстве.
|7 самых востребованных и массовых профессий в виноделии
|Профессия
|Доля от общего числа вакансий в сегменте, %, I полугодие 2024
|Средняя предлагаемая зарплата, руб., полный день, I полугодие 2024
|Сельскохозяйственный рабочий
|12,7%
|49 757
|Садовник
|8,5%
|39 861
|Водитель трактора
|7,6%
|70 674
|Упаковщик
|6,5%
|82 377
|Технолог
|3,2%
|72 229
|Агроном
|2,5%
|95 198
|Бригадир
|2,2%
|75 327
Нам очень не хватает водителей тракторов. Вне сезона дефицит кадров составляет 10%, а в виноградарский сезон, с апреля по октябрь, эта цифра возрастает до 27%. Остро ощущается и нехватка самих виноградарей — людей, которые ухаживают за виноградом и осуществляют его сбор. Дефицит этих специалистов превышает 50%. Небольшая часть потребности “Фанагории” в таких людях закрывается за счет внутренних трудовых мигрантов, но это не позволяет полностью решить проблему с наймом людей для работы на виноградниках. Этому есть несколько причин — и снижение интереса молодежи к профессии, и высокая конкуренция в отрасли, — рассказал Генеральный директор компании «Фанагория» Пётр Романишин.
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