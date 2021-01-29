В России за первый день 2021 года появилось почти 600 миллионеров

1 января 2021 года прошел праздничный розыгрыш «Русского лото», определивший самых удачливых поклонников этой лотереи.

Москва, Петербург и Башкирия

Праздничное шоу «Новогодний миллиард» транслировалось на телеканале НТВ. Его ведущими стали Дмитрий Губерниев, Ирида Хусаинова, Виктория Панина и Инна Воронина. На розыгрыше новогоднего тиража по традиции присутствовали звездные гости – Полина Гагарина, Николай Басков и дуэт Artik&Asti.

Судьбу главного приза – новогоднего миллиарда – впервые в истории государственных лотерей решили сами участники, в итоге победил вариант распределения на тысячу призов по 1 млн рублей. Телеканал «Вокруг ТВ» сообщает, что по одному миллиону выиграл 581 человек. Оставшиеся 419 призов поделили между собой 593 участника, которые одновременно закрыли все 30 чисел на 68-м ходу. Им досталось по 706,5 тысяч рублей.

Больше всего миллионеров 1 января появилось в Москве. В столице обладателями счастливых билетов стали 113 участников лотереи. В Санкт-Петербурге – 45, в Башкирии – 22, в Краснодарском крае – 21, по 15 человек в Подмосковье и Свердловской области, 14 человек – в ХМАО.

В общей сложности количество выигрышных билетов составило более 11,7 млн штук, а всего было разыграно 2,3 млрд рублей.

Под строгим надзором комиссии

Новогодний розыгрыш «Русского лото» традиционно прошел под наблюдением независимой тиражной комиссии и был признан состоявшимся за отсутствием каких-либо нарушений.

В состав комиссии на альтруистических началах может войти любой дееспособный гражданин России старше 18 лет. Комиссия внимательно наблюдает за ходом розыгрыша. Ее члены проверяют оборудование, целостность мешка с бочонками, комплектность ив целом внимательно следят за проведением розыгрыша. По итогам наблюдений составляется соответствующий протокол тиражной комиссии.

Лотереи и технологии

Независимая тиражная комиссия – не единственное, что гарантирует честность и прозрачность розыгрышей. Лотереи сегодня – это высокотехнологичная сфера, где применяются самые передовые технологии обработки данных и проведения транзакций. Подтверждением тому является бренд «Столото», основанный бизнесменом Арменом Саркисяном и являющийся распространителем гослотерей – подчеркнем, только распространителем, поскольку с 2014 года все лотереи в России государственные. Их организаторами выступают Минспорт и Минфин, а проводятся они под надзором ФНС.

Помимо Столото Армен Меружанович Саркисян является владельцем ряда других компаний, входящих в холдинг S8 Capital. Это крупный холдинг, объединяющий в себе ряд технологичных сервисов и компаний. В составе холдинга агрегатор страховок Страховка.Ру, сервис сравнения цен на товары Price.ru, оператор мобильной связи Next Mobile, цифровое медиа о спорте Sport24. Ядро холдинга – Технологическая компания «Центр», которая разрабатывает и тестирует инновационные системы. В холдинге работают высокопрофессиональные специалисты в области IT, чей опыт пригодился и при распространении лотерей. Благодаря этому участие в розыгрышах стало максимально доступным и удобным, все происходит буквально «в одном окне».

Специалисты S8 Capital постоянно совершенствуют IT-технологии, которые обеспечивают быстрый и безопасный процессинг. В том числе благодаря этому лотереи в России возвращают себе былую популярность, ведь участие в розыгрышах – это не только про возможность испытать свою удачу, но и получить яркие эмоции.