В России за сутки 9 709 заболевших коронавирусом. В Роспотребнадзоре говорят: ситуация стабильная

Второй день подряд суточный прирост случаев COVID-19 в России не превысил 10 тысяч человек. В частности, на утро 17 мая количество заболевших коронавирусом нового типа в РФ выросло на 9709, сообщает оперативный штаб. Общее число инфицированных в стране достигло 281 752.

Новые заболевшие регистрировались в 85 регионах, в Москве – 3 855. В столице число зарегистрированных диагнозов выросло до 142 824.

В Крыму – 9 случаев заражения, в Севастополе –три.

Количество погибших от COVID-19 за все время в РФ выросло до 2631. За последние сутки скончались еще 94 пациента (71 из них в Москве). Один летальный исход зафиксирован в Крыму.

За весь период поправились и выписаны 67 373 человека, в том числе 4207 за последние сутки.

Ситуация стабильная.

Стабилизация ситуации с коронавирусом отмечается по всей России, заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мы остановили рост на сегодняшний день… День ко дню практически прироста нет. Стабилизация отмечается по всей стране, — сказала она в эфире канала «Россия-1« .

По словам Поповой, ситуация стабилизируется благодаря бережному отношению россиян к своему здоровью. В то же время глава Роспотребнадзора заявила, что правила профилактики распространения коронавируса нужно будет соблюдать и летом.

Попова добавила, что новые условия жизни, возникшие из-за распространения коронавируса, сохранятся на продолжительный срок.

Новые условия уже есть, они уже здесь, и жить в них придется достаточно долго. Один из элементов только — как нам летать в новых условиях, а таких элементов в нашей жизни много. Мы как раз над этим работаем, — сказала она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что ограничительные меры не будут ужесточаться, когда граждане привыкнут жить по новым правилам.