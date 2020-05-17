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В Севастополе «плюс» трое заразившихся коронавирусом
Фото: g62.info

В Севастополе «плюс» трое заразившихся коронавирусом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:34 17.05.2020

По состоянию на утро 17 мая в Севастополе выписан ещё один человек, выздоровевший от коронавирусной инфекции. Зарегистрировано три  случая  заболевания COVID-19. По информации пресс-службы правительства города эти люди находились в контактной группе с ранее заболевшими.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 138 человек. Выздоровели 75 человек, 2 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 88 человек, в городской больнице № 9 – 87. Под наблюдением по месту жительства – 810 человек. В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также строительные городки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе «плюс» трое заразившихся коронавирусом

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