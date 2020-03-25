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В России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19
Фото: kubnews.ru

В России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:47 25.03.2020

В Крыму — по-прежнему — 7 подтвержденных случаев заболевания.

За сутки в 20 российских регионах зарегистрировано еще 163 больных новым типом коронавируса. Такие официальные данные привела Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Так, 120 случаев инфекции выявлено в Москве, по шесть — в Московской области и Крыму, по четыре — в Псковской области и Краснодарском крае, по три — в Якутии и Оренбургской области, по два — в Тульской области, Коми, Кабардино-Балкарии и Пермском крае; еще по одному заболевшему зафиксировано в Брянской, Архангельской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской и Челябинской областях, а также в Башкирии и Ставропольском крае.

Все новые пациенты в последние две недели находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Инфицированных госпитализировали и поместили в специальные боксы, контактировавших с ними отправят на обследование.

Сегодня мы подготовим тот самый перечень, рекомендательный пока перечень, субъектам Федерации, ограничений, которые необходимы…  Это связано как с ограничением работы магазинов, торговых центров больших, как с очередями, которые тоже необходимо руководителям субъектов Федерации на своем уровне соответственно принять, — сказал, в свою очередь, Премьер-министр Михаил Мишустин.

Общее число больных COVID-19 в России достигло 658 (410 из них — в Москве), 29 выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением. В Крыму, напомним, 7 заболевших коронавирусной инфекцией.

В России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19

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