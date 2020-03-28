В России за сутки зафиксировано 228 новых случаев заражения коронавирусом. Один из них – в Крыму

В России за сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, всего их стало 1264, сообщает в субботу оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России. В частности, 114 новых случаев зарегистрированы в Москве, 36 — в Московской области, 11 — в Санкт-Петербурге. Еще у восьми человек COVID-19 диагностирован в Краснодарском крае, у шести — в Бурятии, у пяти — в Ивановской области. По 4 случая заболевания пришлись на Ленинградскую, Свердловскую, Челябинскую, Сахалинскую области и Красноярский край, по 3 — на Липецкую, Тульскую, Калининградскую, Нижегородскую области и Татарстан. По два человека с коронавирусом выявлены в Чечне, Оренбургской и Новосибирской областях, по одному — в Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областях, в Пермском крае, Адыгее и Крыму. Об этом случае — ЗДЕСЬ.

В оперативном штабе подтвердили смерть четвертого пациента с коронавирусом в Москве, о которой сообщалось накануне. Ранее в субботу в правительстве Оренбургской области сообщили о смерти пятого пациента, у которого был диагностирован COVID-19. Это 57-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания.

Таким образом, число случаев новой коронавирусной инфекцией в России составляет 1264. Случаи заражения зафиксированы в 62 регионах страны, при этом 114 из них отмечены в Москве. Выздоровели на данный момент 49 человек, 4 – умерло.