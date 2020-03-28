«Плюс один». Официально подтвержден 15-й случай заболевания коронавирусной инфекцией в Крыму

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о подтверждении нового случая заболевания коронавирусной инфекцией в Крыму.

В Республике Крым подтвержден новый случай коронавирусной инфекции. Установлено, что данное лицо контактировало с прибывшим из неблагополучной страны по новой коронавирусной инфекции, который, в свою очередь, не соблюдал режим самоизоляции, — заявил Аксёнов.

По данному случаю проводятся профилактические мероприятия. Определён круг контактных лиц. Лица из числа близких контактов — госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов – находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Организовано лабораторное обследование указанных лиц.

Напоминаю гражданам, возвращающимся из зарубежных поездок: вам необходимо соблюдать строгий режим самоизоляции на дому во избежание распространения инфекции, в обязательном порядке сообщить о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров горячей линии, которые работают в министерствах и ведомствах Республики, — отметил Глава РК.

Проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории региона продолжается. На данный момент количество зараженных коронавирусом в Крыму — 15 человек.