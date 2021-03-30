В России заговорили о «третьей волне» коронавируса

Показатели заболеваемости COVID-19 в России свидетельствуют о возможной «третьей волне» распространения коронавируса в стране. Об этом заявила во вторник заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

К сожалению, «вторая волна» коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о «третьей волне» коронавирусной инфекции, — сказала она на конференции «Неделя медицинского образования».

При этом Семенова отметила, что проводятся необходимые меры для того, чтобы этого не допустить и добиться популяционного иммунитета к коронавирусу в стране.

Мы надеемся, что в ближайшие месяц-полтора популяционный иммунитет будет достигнут, и мы сможем говорить о стихании коронавирусной инфекции. Но, тем не менее, в ряде субъектов Российской Федерации, в ряде крупных городов все равно риски, угрозы инфицирования все равно велики, — заключила замминистра.

В Крыму, по данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией,, амбулаторное лечение (covid) проходят 413 человек, стационарное (covid и пневмония) – 1 402.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 37 558 положительных на COVID-19. Выписано с выздоровлением – 35 078. Число умерших от коронавируса – 1 064.

Инфографика: минздрав РК и ТАСС.