В России запущена программа «Льготная Военная ипотека». Ставка — 5,9%

Программа «Льготная Военная ипотека» по ставке 5,9% – проекта Банка ДОМ.РФ. Кредит оформляется для покупки квартиры от застройщика как на первичном, так и на вторичном рынке. Новый ипотечный продукт предоставляется в рамках льготной ипотеки на новостройки, запущенной в соответствии с поручением Президента России в апреле 2020 года. Низкая ставка фиксируется на весь срок кредитования. По условиям программы, минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости квартиры. Максимальная сумма ипотеки – 3,765 миллиона рублей. Оформить кредит по низкой ставке можно до 1 ноября 2020 года.

Банк ДОМ.РФ является активным участником социальных программ, реализуемых на государственном уровне. Мы планомерно улучшали условия кредитования и в рамках льготной ипотеки на новостройки, и по «Военной ипотеке». Сейчас – запускаем уникальный продукт, объединяющий две социальные программы с целью повышения доступности ипотеки для военнослужащих. Уверены, он будет пользоваться спросом и поможет улучшить жилищные условия большему количеству участников Накопительно-ипотечной системы, – цитирует пресс-служба заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Данилу Литвинова.

Ранее с целью поддержки военнослужащих с детьми банк запустил еще один уникальный продукт – «Семейную ипотеку для военнослужащих» со ставкой 4,9% на весь срок кредита для участников НИС при условии рождения второго или последующего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн , около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены разнообразные бонусы, а также кэшбэк в размере 10% при бронировании отелей, 5% на товары категорий «ДОМ», «АЗС», «Образование» и «Книги» и 0,5% при покупках в остальных категориях.

СПРАВКА:

АО «Банк ДОМ.РФ» — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 №151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Единственным акционером АО «Банк ДОМ.РФ» является АО «ДОМ.РФ». АО «Банк ДОМ.РФ» осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации.



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