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В России запустили новую Публичную кадастровую карту
иллюстрация: pxhere.com

В России запустили новую Публичную кадастровую карту

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:08 16.03.2020

Федеральная кадастровая палата совместно с Росреестром запустила обновленный онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта». С помощью интерактивной карты могут получить общедоступные сведения из государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Как отметил директор Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков, благодаря обновленному сервису можно в режиме онлайн узнать кадастровый номер объекта, получить сведения о кадастровой стоимости, форме собственности, назначении и многое другое. Также теперь можно получить общедоступные сведения о памятниках истории и культуры, территориях опережающего социально-экономического развития, зонах территориального развития, игорных зонах, лесничествах и лесопарках, охотничьих угодьях, водных объектах, особо охраняемых природных территориях. Можно узнать информацию о результатах государственного мониторинга земель, — сообщает «Российская газета».

Широкий выбор различных инструментов, настраиваемые слои и ссылки на взаимосвязанные ресурсы позволяют в интерактивном режиме не только получать общедоступные сведения об объектах из ЕГРН, но и измерять расстояния между объектами, определять координаты точки на местности. Пользователь может распечатать нужный фрагмент с комментариями, а также поделиться ссылкой на него в социальных сетях.

Сегодня Публичная кадастровая карта содержит сведения более чем о 60 млн земельных участков, а также около 44 млн зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Данные карты ежедневно обновляются.

Источник: «Российская газета»

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В России запустили новую Публичную кадастровую карту

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