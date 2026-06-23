В России запустят единый цифровой ресурс для детсадов

В России с 1 сентября запланирован запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ со ссылкой на слова замминистра Ольги Колударовой.

С 1 сентября запланирован запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования, который будет включать методические материалы для воспитателей, заведующих детскими садами, методистов, а также для родителей. Для них будет предусмотрен контент: мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения, – рассказала замминистра.

Она отметила, что сейчас на различных площадках ведется работа по формированию нового федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в котором планируется усилить воспитательный компонент. Наряду с этим уделено внимание модернизации инфраструктуры, которая включает в том числе капремонт детсадов, создание групп для детей раннего возраста.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября во всех детских садах России вводят аналог «Разговора о важном» – «Добрые игры».

источник: РИА Новости Крым

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