В России ждут аномально холодную зиму. А что обещают Крымскому полуострову?

Собеседник рассказал, что есть несколько прогнозных математических моделей и они дают разные показатели. Есть проблема, которая наблюдается в арктической части страны, где есть перераспределение воздушных масс и арктические холодные массы с трудом удерживаются и могут двигаться ближе к югу, но это прежде всего повлияет на север России, отметил эксперт.

Крымская зима вряд ли станет аномально холодной с серьезными морозами до -25 градусов. Хотя какие-то аномальные и экстремальные температуры будут характерны, – выразил мнение ученый.

Это могут быть несколько часов, например, ночью, когда столбик термометра резко опустится, или холодные дни с температурой ниже нуля. Но затяжных морозов в эту зиму не ожидается, считает эксперт.

Предстоящая зима может быть действительно холоднее, добавил Вахрушев. Она может быть на градус ниже климатической нормы и, скорее всего, будет прохладнее чем предыдущая. Но говорить о том, что крымчанам стоит готовиться к аномально холодной зиме, морозам – не стоит.

Мы имеем в запасе такой козырь в рукаве – теплое Черное море, которое сглаживает многие моменты. И те перепады температур, которые резко могут случаться в той же центральной части России – нашим теплым морем будут сглаживаться, – считает ученый.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в конце ноября в Крыму стоит аномально теплая погода. Днем воздух прогревается до +20 градусов и выше. Это нетипично для полуострова, а вероятность такого тепла в ноябре – всего пять процентов. При этом аномальный ноябрь в Крыму не повлияет на осадки зимой, считает метеоролог.

источник: РИА Новости Крым