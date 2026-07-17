В российских школах будут преподавать два новых предмета

Разработан проект приказа, предполагающий замену модульной системы по предмету ОБЗР на два единых обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка»… Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года для обучающихся, переведенных в 8-й класс и принятых в 10-й класс в 2026/27 учебном году, – рассказали в ведомстве.

Предполагается, что новые учебные курсы займут по 34 часа обучения каждый. По данным министерства, в рамках курса «Безопасность жизнедеятельности» школьники изучат правила безопасного обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах и коммунальных авариях, порядок вызова экстренных служб. Также будут подняты темы дорожной безопасности, природных опасностей, правил поведения при посещении массовых мероприятий, безопасности в цифровой среде.

Курс «Начальная военная подготовка» направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе, пояснили в Минпросвещения. Школьники изучат принципы национальной безопасности, чрезвычайные ситуации и систему гражданской обороны, использование средств защиты, правила при объявлении эвакуации. Также на уроках поговорят о подготовке к военной службе, воинской дисциплине, противодействии экстремизму и терроризму.

Наша задача – сделать предмет ОБЗР наиболее практико-ориентированным. Важно, чтобы в непростых жизненных ситуациях ребята знали четкий алгоритм действий, – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ранее сообщалось, что в России к 2027 году будут разработаны новые учебники по биологии, физике и химии для старших классов.

источник: РИА Новости Крым