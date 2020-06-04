Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Роструде рассказали о праздничных и нерабочих днях в июне

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Роструде рассказали о праздничных и нерабочих днях в июне
Иллюстрация: ФБ

В Роструде рассказали о праздничных и нерабочих днях в июне

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:30 04.06.2020

А также пояснили, как они оплачиваются.

Россиян в июне ждут две сокращенные рабочие недели, сообщили в Роструде. Так, 12 июня в связи с празднованием Дня России объявлен выходной. Этот день выпадает на пятницу, поэтому продолжительность предпраздничного дня в четверг, 11 июня, сокращается на один час, что предусмотрено трудовым кодексом.

Продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на час, — говорится законе.

В Роструде напомнили, что в соответствии с Указом Президента 24 июня в этом году будет нерабочим днем в связи с проведением Парада Победы. Так как этот день не называется праздничным, а только нерабочим, то россиян освобождают от работы с сохранением заработной платы, а продолжительность рабочего дня во вторник остается прежней, то есть — на час не сокращается.

Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается, а день, предшествующий нерабочему, предпраздничным не считается, — подчеркнули в ведомстве.

Согласно трудовому кодексу, работа в праздничный день оплачивается в двойном размере. Работа в нерабочий день, отметили в Роструде, оплачивается сдельно, то есть за указанный нерабочий день выплачивается вознаграждение, размер которого определяется локальным нормативным актом работодателя.

По материалам «Российской газеты».

В Роструде рассказали о праздничных и нерабочих днях в июне

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.