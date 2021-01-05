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В рождественскую ночь в храмах Севастополя будут дежурить сотрудники МЧС

В рождественскую ночь в храмах Севастополя будут дежурить сотрудники МЧС

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 16:17 05.01.2021

В ночь  с 6 на 7 января православные верующие отметят один из самых больших церковных праздников: Рождество Христово. Традиционно, во всех культовых учреждениях начиная с вечера 6 числа будут совершаться торжественные богослужения.   В Севастополе сотрудники МЧС России в канун массовых мероприятий проводят профилактические обследования всех культовых сооружений (всего свыше трёх десятков), на территории которых будут совершаться рождественские службы.

Особое внимание представители управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю уделяют проверке состояния эвакуационных путей и выходов, безопасности использования праздничной иллюминации и электроприборов, целостности электропроводки, наличию первичных средств пожаротушения. С лицами, ответственными за пожарную безопасность на объектах, и с духовенством инспекторы проводят инструктажи и разъяснительные беседы, напоминая, как действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, прихожанам сотрудники МЧС передают листовки-памятки, рассказывающие, как провести зимние праздники без риска, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по г. Севастополю.

В рождественскую ночь в храмах Севастополя будут дежурить сотрудники МЧС В рождественскую ночь в храмах Севастополя будут дежурить сотрудники МЧС В рождественскую ночь в храмах Севастополя будут дежурить сотрудники МЧС В рождественскую ночь в храмах Севастополя будут дежурить сотрудники МЧС В рождественскую ночь в храмах Севастополя будут дежурить сотрудники МЧС

В Рождественскую ночь в севастопольских церквях и храмах во время богослужений также будут дежурить сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю

В рождественскую ночь в храмах Севастополя будут дежурить сотрудники МЧС

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