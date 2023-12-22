В Рождественскую ночь божественная литургия пройдёт в 16 храмах Севастополя

Свято-Владимирский Собор в Херсонесе закрыт на реконструкцию, богослужение там проводиться не будет. В настоящий момент на территории музея-заповедника работает временный храм, вместимость которого ограничена.

В связи с этим рекомендуем для посещения Рождественского богослужения выбрать ближайший к дому храм, — отмечают в пресс-службе Севастопольского благочиния.

В ночь с 6 на 7 января с 23:30 до 03:00 божественные литургии пройдут в:

Соборе Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Большая Морская, 36;

Храме святой мученицы Татианы, ул. Вакуленчука, студгородок;

Храме святого праведного Фëдора Ушакова, ул. Ген. Мельника, 1д;

Храме в честь святого апостола Филиппа, ул. Михайловская, 19а;

Храме в честь Державной иконы Божией Матери, с. Андреевка, ул. Садовая, 19;

Храме во имя Корсунской иконы Божией Матери на территории Свято-Георгиевского скита Топловского женского монастыря на Сапун-горе;

Храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», ул. Токарева, 3а;

Храме-часовне во имя апостола Андрея Первозванного, наб. Андрея Первозванного, 21а;

Храме в честь иконы Божией Матери «Блаженное Чрево, в родах Помощница» при первом роддоме, пр. Гагарина, 17г;

Храме в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», ул. Мельникова, 40;

Храме-часовне во имя святого великомученика Георгия Победоносца на Сапун-горе;

Храме святителя Гурия, архиепископа Таврического, угол ул. Горпищенко и ул. Паршина, Зеленый холм, Камчатский люнет;

Храме святителю Луки Крымского при первой городской больнице им. Н. И. Пирогова;

Храме святых равноапостольных царей Константина и Елены, с. Орловка, ул. Озёрная, 1а;

Храме исповедника Романа, ул. Ген. Жидилова, 1а;

временном храме святого князя Владимира в Херсонесе, ул. Древняя, 1.

Кроме того, днём 7 января в городе пройдёт два крестных хода: с 11:30 до 12:00 от Свято-Покровского собора до площадки у колоннады Графской пристани, а также с 11:30 до 12:30 от Свято-Никольского храма до площадки перед кинотеатром «Моряк».

На время крестного хода движение транспорта в городе будет ограничено.