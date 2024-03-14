В РПЦ призвали отказаться от соцсетей во время Великого поста

Верующие должны отказаться от использования социальных сетей и блогов во время Великого поста, если чувствуют зависимость от них. С таким советом обратился заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель РПЦ отметил, что в пост каждый верующий должен определить, от чего ему сложнее всего отказаться, что «для него является самой самой большой занозой в его жизни, которую он на время поста должен как-то попытаться вытащить«.

Наверное, есть люди, которые к потреблению развлекательного контента в социальных сетях привязаны намного больше, чем наши предшественники к еде. То есть мы знаем людей, которые, к сожалению, попадают в компьютерную зависимость, которым вообще есть никогда не хочется, их питание — это контент. Конечно, смешно требовать от них отказаться от мяса, если это для них не имеет вообще никакого значения, — заметил Кипшидзе, добавив, что во время поста имеет смысл отказываться от того, что «начинает им обладать».

Кипшидзе также привел пример, как некоторые рок-группы отказывались от проведения концертов во время Великого поста по своему личному выбору.

Великий пост у православных христиан начнется в этом году 18 марта. С 11 марта наступила Масленица, когда из еды исключаются мясные продукты.