В РСТ ждут рост турпотока в Крым на четверть по итогам лета

Предстоящий сезон по Крыму оценивается позитивно: на майские праздники отправили туристов на 35% больше, чем год назад, по июню виден прирост 50%, — говорится в сообщении.
По словам эксперта, летний сезон в Крыму будет значительно лучше предыдущего в случае спокойного информационного фона и достаточного объема перевозки. Он отметил, что Крым остается самым бюджетным вариантом отдыха на российском побережье Черного моря. Средняя стоимость размещения на крымских курортах составляет около 4 тыс. рублей на человека в сутки в отеле среднего ценового сегмента с завтраком.
Руководитель крымского отделения РСТ Борис Зелинский рассказал, что бронирования туров в Крым на 15-20% опережают показатели 2023 года.
источник: ТАСС
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С тегами: Крым туристический