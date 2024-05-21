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В РСТ ждут рост турпотока в на четверть по итогам лета
фото: pikist.com

В РСТ ждут рост турпотока в Крым на четверть по итогам лета

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:36 21.05.2024

Туристический поток в Крым по итогам лета 2024 года, сообщает ТАСС, может вырасти на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.

Предстоящий сезон по Крыму оценивается позитивно: на майские праздники отправили туристов на 35% больше, чем год назад, по июню виден прирост 50%, — говорится в сообщении.

По словам эксперта, летний сезон в Крыму будет значительно лучше предыдущего в случае спокойного информационного фона и достаточного объема перевозки. Он отметил, что Крым остается самым бюджетным вариантом отдыха на российском побережье Черного моря. Средняя стоимость размещения на крымских курортах составляет около 4 тыс. рублей на человека в сутки в отеле среднего ценового сегмента с завтраком.

Руководитель крымского отделения РСТ Борис Зелинский рассказал, что бронирования туров в Крым на 15-20% опережают показатели 2023 года.

источник: ТАСС

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