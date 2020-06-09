В Румынии указывают на «милитаризацию Крыма» и готовы объявить Россию «враждебным государством»

Власти Румынии могут признать Россию «враждебным государством» и «угрозой для региона», об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы.

Высший совет обороны, который возглавляет президент Клаус Йоханнис уже одобрил документ. Проект вступит в силу, если его поддержат обе палаты парламента, уточняет РИА Новости .

Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО, милитаризация Крыма в целом, бассейна Черного моря РФ, проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО, и, соответственно, обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря, — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации президента Румынии.

Там отмечается, что такая ситуация может негативно отразиться на безопасности страны.

В свою очередь, президент Йоханнис в своей оценке документа указывает, что стратегия нацбезопасности предлагает сделать упор на «на комплексное управление рисками и угрозами».

Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы, — говорится в оценке проекта, которую также опубликовали на сайте администрации главы Румынии.

