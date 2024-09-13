В русской кремниевой долине «ИТ ПАРК РУС» (Севастополь) прошёл День программиста

В честь профессионального праздника — Дня программиста — в русской кремниевой долине «ИТ ПАРК РУС» в Севастополе наградили 23 сотрудников сферы информационных технологий, в том числе троих из компании SimpleOne и стартапа Wheelies. Участие в церемонии приняли заместитель Губернатора города Севастополя Мария Литовко и исполняющий обязанности директора Департамента цифрового развития города Севастополя Дмитрий Серобабов.

Мария Литовко вручила Благодарственные письма Губернатора города Севастополя Дмитрию Кузьме, техническому директору стартапа Wheelies студии «ИТ Гараж»; Алексею Стаценко, руководителю направления отдела разработки бизнес-решений SimpleOne; Алевтине Пряхиной, ведущему инженеру-разработчику отдела бизнес-решений SimpleOne.

Хочу поздравить всех программистов и специалистов отрасли информационных технологий с профессиональным праздником! Пусть все усилия, которые вы вкладываете в работу, обязательно дадут свои плоды, а труд приносит удовольствие и дальнейшие перспективы для развития!, — сказала заместитель Губернатора города Севастополя Мария Литовко.

Спасибо руководству региона, что отметили сотрудников ГК ITGLOBAL.COM. Они действительно стоят этого. Команда создаёт новые отечественные ИТ-продукты и делает это здорово. Мы фокусируемся на проектах и хотим, чтобы они стали полноценной заменой иностранным. Это вдохновляет нас продолжать работать с ещё большим энтузиазмом и страстью к своему делу. Уверен, что наши усилия внесут свой вклад в развитие технологий и экономики города Севастополя и страны в целом, — отметил серийный ИТ-предприниматель, венчурный инвестор, основатель ГК ITGLOBAL.COM и «ИТ ПАРК РУС» Дмитрий Гачко.

источник: пресс-центр «ИТ ПАРК РУС»

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