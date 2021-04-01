В с. Орловка строят канализационные очистные сооружения

Сейчас в с. Орловка ведутся работы по устройству подпорной стены, производится демонтаж в старом здании административно-бытового корпуса. С учетом перспективного развития территорий Северной стороны принято решение об увеличении мощности канализационных очистных сооружений в десять раз. Подрядчик является и разработчиком проектной документации. Сейчас на объекте ведется разработка грунта под устройство подпорной стены, устройство фундамента. На сегодняшний день все работы ведутся в соответствии с графиком. После ввода в эксплуатацию первого этапа будут демонтированы старые сооружения, подрядчик приступит ко второму этапу. Строительство планируется завершить в конце 2022 года, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Комплекс КОС производительностью 3,0 тыс. м3/сут. будет построен с полной биологической очисткой и доочисткой, обеззараживанием и сбросом после очистки в технологический пруд, с обработкой, обезвреживанием и утилизацией образованного в результате очистки стоков осадка.

Работы по реконструкции канализационных очистных сооружений в селе Орловка выполняются подрядной организацией АО «ЭКОС».

Мы являемся заводом-изготовителем, разработчиком этого оборудования. У нас собственное производство и мы являемся авторами данного проекта. Здесь будет предусмотрена биологическая очистка. Будет применена самая высокая степень очитки для сточных вод. Также здесь будет предусмотрен цех механического обезвоживания. Это позволит отказаться от открытых площадок, соответственно в округе не будет запахов, весь осадок будет обезвожен до 80%, упакован в мешки и утилизирован, – отмечает технический директор компании «ЭКОС» Алексей Яковенко.

После завершения работ планируется озеленение территории.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя