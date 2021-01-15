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В с. Полюшко под Севастополем грузовик МАN повредил две опоры газопровода

В с. Полюшко под Севастополем грузовик МАN повредил две опоры газопровода

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:57 15.01.2021

По информации ГУПС «Севастопольгаз», газопровод низкого давления диаметром 57 мм и две опоры газопровода в с. Полюшеок грузовик МАN повредил, когда двигался с поднятой стрелой крана-манипулятора.

В результате инцидента временно отключено от газоснабжения 38 индивидуальных жилых домов по ул. Садовой. Информация о происшествии поступила в аварийно-диспетчерскую службу ГУПС «Севастопольгаз» в 11:30. На месте работает аварийная бригада. Восстановительные работы планируется завершить сегодня до 17.00, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В с. Полюшко под Севастополем грузовик МАN повредил две опоры газопровода В с. Полюшко под Севастополем грузовик МАN повредил две опоры газопровода

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В с. Полюшко под Севастополем грузовик МАN повредил две опоры газопровода

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