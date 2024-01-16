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В с. Сенное Белогорского района за несколько дней установили трансформатор и решили проблему с напряжением в сети
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

В с. Сенное Белогорского района за несколько дней установили трансформатор и решили проблему с напряжением в сети

Опубликовал: КрымPRESS в Энергетика Крыма 19:17 16.01.2024

После обращения на прямую линию Президента жителям села Сенное Белогорского района помогли решить проблемы со стабильностью электроснабжения. В рамках проекта «Прямая линия. Продолжение. Народный фронт» люди рассказали о быстром решении, поблагодарили власти и ресурсников за «электронное» чудо и попросили не забывать и про соседнее село Муромское.

Жители двух соседних сел Белогорского района Крыма, обратились на Прямую линию Президента по вопросам стабильности электросети. Включенный электрочайник может стать причиной скачков не только в самом доме, но и у соседей, а полноценная работа приборов сопровождалась «светомузыкой», все начинало гаснуть и мигать, нормально не работает электротехника.

Люди регулярно давали сигналы во все структуры, но выезды бригад завершались бесконечным переключением фаз между проблемными улицами. Хотя вопрос в сам эфир и не попал, но с жителями в этот же день встретились представители Народного фронта в Крыму. Представители президентского движения попросили властей помочь в решении этой проблемы, тем более что людям давно обещают полноценные ремонтные работы.

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После обращения на Прямую линию в селе Сенном, со слов жителей, случилось настоящее чудо:

Буквально за несколько дней в Сенном установили ещё один трансформатор, протянули провода и поставили столбы. Молодцы ребята, очень быстро и хорошо сработали, проблема решена, — отмечает местный житель Алексей Лихачев.

Люди от души говорят спасибо властям и ресурсникам за жизненно важное решение для их села. А в соседнем Муромском люди тоже надеются на такое чудо.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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