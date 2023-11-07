В с. Заречное не разъехались на трассе мопедист и автомобилист

По прибытии стало известно, что произошло столкновение мопеда «Yamaha» и легкового автомобиля «Subaru». В результате ДТП водитель мопеда пострадал и был госпитализирован. Сотрудники пожарной охраны провели все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте дорожно – транспортного происшествия, а также оказали содействие мед. работникам. Причины устанавливаются экспертами, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Республики Крым обращает внимание автомобилистов:

•При движении соблюдайте скоростной режим;

•Управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства;

•Учитывайте дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;

•Не садитесь за руль при плохом самочувствии;

•Будьте внимательны при совершении какого-либо маневра;

•Не забывайте пользоваться ремнями безопасности.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112». Берегите себя и своих близких!

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму