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В с. Заречное не разъехались на трассе мопедист и автомобилист
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В с. Заречное не разъехались на трассе мопедист и автомобилист

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 11:48 07.11.2023

В с. Заречное произошло столкновение мопеда «Yamaha» и легкового автомобиля «Subaru».

По прибытии стало известно, что произошло столкновение мопеда «Yamaha» и легкового автомобиля «Subaru». В результате ДТП водитель мопеда пострадал и был госпитализирован. Сотрудники пожарной охраны провели все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте дорожно – транспортного происшествия, а также оказали содействие мед. работникам. Причины устанавливаются экспертами, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

МЧС Республики Крым обращает внимание автомобилистов:

•При движении соблюдайте скоростной режим;
•Управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства;
•Учитывайте дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;
•Не садитесь за руль при плохом самочувствии;
•Будьте внимательны при совершении какого-либо маневра;
•Не забывайте пользоваться ремнями безопасности.

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Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112». Берегите себя и своих близких!

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму

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