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В с. Золотое поле Кировского района теперь есть газ

В с. Золотое поле Кировского района теперь есть газ

Опубликовал: КрымPRESS в Газоснабжение Крыма 11:24 13.12.2023

В с. Золотое поле Кировского района состоялся торжественный ввод в эксплуатацию распределительных сетей газоснабжения.

На объекте выполнены работы по укладке уличных сетей газораспределения протяженностью 27,3 км. С целью удешевления стоимости и ускорения подключения домовладений к сетям газоснабжения при строительстве распределительных сетей газоснабжения села выполнены работы по монтажу газопроводов-вводов до границ земельных участков для газификации домовладений без привлечения средств населения в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Количество газопроводов — вводов — 601 единица, из них: 591 частное домовладение, 8 многоквартирных домов, поликлиника, школа (сад), — сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики РК. 

До конца текущего года планируется также ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса в с. Золотое поле протяженностью 10,58 км и 215 единиц газопроводов-вводов к домовладениям.

Общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составляет порядка 118,883 млн рублей. Источник финансирования – Республиканская адресная инвестиционная программа.

В настоящее время ГУП РК «Крымгазсети» ведется работа по заключению договоров на выполнение строительно-монтажных работ внутри границ земельных участков заявителей. На сегодня заключено 209 договоров, 50 домовладений готово к пуску газа.

По информации пресс-службы Министерства топлива и энергетики РК

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