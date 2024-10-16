В сафари-парк «Тайган» пришла большая беда. Что скажет следствие

Погибла управляющая парком львов Леокадия Перевалова.

Ничто сегодня утром не предвещало трагедии в парке львов «Тайган». Леокадия Перевалова, профессионал, «львиная мама», человек, прошедший путь от смотрителя до управляющего сафари-парком, отправилась (как обычно) в вольеры к хищникам на осмотр… Что произошло дальше? «Эффект профессионала»? Случайная оплошность? Леокадия Владимировна (почему-то) не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего львы напали на нее. Спасти женщину не удалось. «Тайган» скорбит.

Сафари-парк временно закрыт для посетителей. Работают следователи, эксперты. Возбуждено уголовное дело.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ). Установлено, что сегодня днем сотрудница парка львов «Тайган», которая проработала на территории почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напал на женщину, причинив ей смертельные травмы. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Белогорского межрайонного следственного отдела. Проведен осмотр места происшествия, изъята и изучается документация по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства, устанавливается круг ответственных за данные направления лиц, в ходе следствия им будет дана соответствующая оценка. Ход расследования уголовного дела взят руководством Главного следственного управления на контроль, — сообщили в Следственном комитете.

Выводы? Они будут сделаны. Однозначно в парке львов усилят меры безопасности… Вот только человека, профессионала, влюбленного в свое дело, знающего, понимающего животных, не вернуть. Светлая память Леокадии Владимировне. Зубкову — сил, выдержки. В «Тайган» пришла большая беда…

Просмотры: 19