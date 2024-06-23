В Сахарной Головке идёт ремонт дороги по нацпроекту

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе в посёлке Сахарная Головка выполняется ремонт дороги на проезде по ул. Овощная и ул. Трактористов. Протяжённость участка — 0,3 км. В рамках ремонта подрядная организация на объекте восстановила дорожную одежду в местах ремонта земляного полотна, обустроила выравнивающий слой покрытия и приступила к устройству верхнего слоя, на завершающем этапе ремонта также выполнят укрепление обочин.

Автомобильной дорогой каждый день пользуются жители посёлка Сахарная Головка, здесь расположено большое количество жилых домов. Подрядчик планирует завершить работы раньше установленного контрактом срока. Ремонт дороги позволит улучшить условия движения и увеличит комфорт для жителей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте, которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя