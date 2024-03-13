В Саках 20-летний вор, казалось, продумал все, но не учел работу камер наблюдения

Проследить его маршрут по городу оказалось делом техники.

В Саках задержан 20-летний парень – подозревается в краже имущества, задержан сакскими сотрудниками патрульно-постовой службы. Конечно, вор во всем признался, но и без его признаний видеодоказательств – более, чем. Смотрим «кино».

Из сообщения МВД по РК:

В дежурную часть МО МВД России «Сакский» обратился 46-летний местный житель и сообщил, что ночью кто-то похитил из его незапертого автомобиля личное имущество. Из транспортного средства пропали: автомагнитола, бинокль, антирадар, а также продукты питания. Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей. Сотрудники ППС «по горячим следам» установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 20-летний молодой человек, который признался в совершении преступления.

Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу. А юноше грозит наказание по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан по ст. 91 УПК РФ.