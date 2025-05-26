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В Саках благоустраивают и приводят в порядок общественные территории
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Саках благоустраивают и приводят в порядок общественные территории

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 23:29 26.05.2025

В ходе рабочей поездки в город Саки Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк совместно с главой администрации города Саки  Юлией Предыбайло проинспектировал качество уборки общественных территорий.

Председатель Правительства осмотрел базу МБУ «Городское хозяйство» и работы по ремонту сетей теплоснабжения и водоснабжения на улице Ленина.

Необходимо внимательно следить за качеством выполняемых работ, — отметил Гоцанюк, обсуждая с главой администрации и мастерами технические аспекты приемки выполненных задач. 

По словам Юрия Гоцанюка, администрации города следует составить список участков для выравнивания газонов и уточнения количества зон, требующих регулярного полива, включая улицу Пионерскую.

В настоящее время в городе имеется всего одна поливочная машина, — подчеркнул Председатель, добавив, что есть необходимость приобретения дополнительной техники для решения данных задач.

Кроме того, Гоцанюк обратил внимание на необходимость совместной работы ГУП “Крымэнерго” и мастеров зеленхоза по обрезке деревьев, расположенных рядом с линиями электропередач.

Важно учитывать как эстетические, так и экологические нормы, особенно на центральных улицах города, — добавил он.

Основная задача администрации, по словам Гоцанюка, заключается в обеспечении контроля за всеми процессами в городском хозяйстве. Работы по улучшению города продолжаются.

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источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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