В Саках через несколько дней презентуют скейт-парк

На территории скейт-парка в Саках проводится монтаж оборудования и очистка прилегающей территории.

Вынуждены установить временное ограждение. Ребятам-«самокатчикам» не терпится, но любое несанкционированное присутствие там может привести к травме. Некоторые конструкции не закреплены еще надлежащим образом, — цитируют главу администрации города Александра Овдиенко « Вести. Крым «.