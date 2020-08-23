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В Саках через несколько дней презентуют скейт-парк
фото: "Вести. Крым"

В Саках через несколько дней презентуют скейт-парк

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:34 23.08.2020

На территории скейт-парка в Саках проводится монтаж оборудования и очистка прилегающей территории.

Вынуждены установить временное ограждение. Ребятам-«самокатчикам» не терпится, но любое несанкционированное присутствие там может привести к травме. Некоторые конструкции не закреплены еще надлежащим образом, — цитируют главу администрации города Александра Овдиенко  «Вести. Крым«.

По словам чиновника, скейтбордистам необходимо потерпеть несколько дней.

В Саках через несколько дней презентуют скейт-парк

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