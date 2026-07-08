В Саках электричество подаётся частично

В среду, 8 июля, Саки частично остались без электричества. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщила глава администрации Юлия Предыбайло. По ее словам, в Саках продолжают действовать ограничения электроснабжения. Это связано с технологическими нарушениями в электрической сети Крыма.

Электричество подается частично в зависимости от возможностей энергосети, – пояснила Предыбайло.

Руководитель администрации добавила, что энергетики круглосуточно работают над устранением аварий. По ее словам, генераторы на станциях водоснабжения будут работать с часа дня до семи вечера. Предыбайло рассказала, что все автобусы вышли на маршруты.

источник: Комсомольская правда Крым

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