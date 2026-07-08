Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Энергетика Крыма | В Саках электричество подаётся частично
Новости Республики

В Саках электричество подаётся частично

Опубликовал: news-parser в Энергетика Крыма 10:40 08.07.2026

В среду, 8 июля, Саки частично остались без электричества. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщила глава администрации Юлия Предыбайло. По ее словам, в Саках продолжают действовать ограничения электроснабжения. Это связано с технологическими нарушениями в электрической сети Крыма.

Электричество подается частично в зависимости от возможностей энергосети, – пояснила Предыбайло.

Руководитель администрации добавила, что энергетики круглосуточно работают над устранением аварий. По ее словам, генераторы на станциях водоснабжения будут работать с часа дня до семи вечера. Предыбайло рассказала, что все автобусы вышли на маршруты.

Узнайте больше:  8 июля: в Севастополе ограничат энергоснабжение для юридических лиц

источник: Комсомольская правда Крым

Просмотры: 55

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.