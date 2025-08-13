В Саках любительница морепродуктов и паштета стала героиней уголовного дела

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемую с поличным. Полицейские выяснили, что 28-летняя местная жительница ранее не судима, однако в отношении нее возбуждалось административное производство по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических средств без назначения врача. Задержанная признала свою вину. Украденное вернули, ущерб возмещен, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

Сотрудниками отдела дознания МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции напоминают: если совершена кража, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть полиции по телефону 102, работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым