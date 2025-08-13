Прямо сейчас:
В Саках любительница морепродуктов и паштета стала героиней уголовного дела
источник иллюстрации: пресс-служба МВД России в Крыму

В Саках любительница морепродуктов и паштета стала героиней уголовного дела

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 18:22 13.08.2025

В МО МВД России «Сакский» поступило сообщение от 32-летнего работника продуктового магазина о краже товаров. Со слов продавца торговой точки, неизвестная женщина похитила продукты питания: несколько упаковок паштета, колбасные изделия, морепродукты, бутылку водки и два энергетических напитка. Общий ущерб составил 4 тысячи рублей.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемую с поличным. Полицейские выяснили, что 28-летняя местная жительница ранее не судима, однако в отношении нее возбуждалось административное производство по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических средств без назначения врача. Задержанная признала свою вину. Украденное вернули, ущерб возмещен, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

Сотрудниками отдела дознания МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Сотрудники полиции напоминают: если совершена кража, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть полиции по телефону 102, работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

