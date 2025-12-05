Прямо сейчас:
В Саках мужчина похитил смартфон и оформил кредит на имя его владельца
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:40 05.12.2025

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Сакский» оперативно раскрыли кражу смартфона, совершённую в отношении 37-летнего мужчины с ограниченными возможностями передвижения. Инцидент произошёл в одном из увеселительных заведений города, куда мужчина прибыл на лечение.

По заявлению потерпевшего, у него был похищен смартфон, что позволило злоумышленнику получить доступ к банковскому приложению и оформить кредит на его имя. Подозреваемый обналичил похищенные средства через банкомат.  Благодаря профессионализму и слаженной работе сотрудников полиции личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался 18-летний местный житель, который признал свою причастность к преступлению. В ходе обыска в квартире подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли 9 тысяч рублей. Оставшиеся денежные средства он успел потратить на личные нужды, — озвучили детали пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следственным отделом и подразделением дознания МО МВД России «Сакский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ (кража) и частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Максимальное наказание по данным статьям предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

МВД по Республике Крым напоминает: при совершении кражи незамедлительно обращайтесь в дежурную часть по телефону 102. Оперативное реагирование значительно повышает шансы на раскрытие преступления по горячим следам.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

