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В Саках на западе Крыма по нацпроекту благоустроят Курортный парк
иллюстративное фото: pxhere.com

В Саках на западе Крыма по нацпроекту благоустроят Курортный парк

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:31 14.02.2025

В городе Саки по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» проведут масштабное благоустройство Курортного парка. Как сообщила в эфире радио «Спутник в Крыму» глава администрации Юлия Предыбайло, на территорию объекта, который является историческим центром города, вернут систему прудов и проведут дополнительное озеленение.

Туристический код — это продолжение благоустройства сакского Курортного парка. Этот парк — сердце курорта Саки, любимое место всех горожан и наших туристов. У каждого коренного сакчанина в его семейном фотоальбоме есть детское фото в Курортном парке: здесь проводили досуг, влюблялись, потом создавали семьи, — объяснила мэр выбор локации, где пройдут работы.

По ее словам, начало им было положено уже в 2023 и 2024 годах — в рамках других программ здесь установили детскую игровую площадку и инклюзивную — для маломобильных граждан, а также привели в порядок центральную аллею. Всего благоустроили 5 гектаров из общей парковой площади в 30 га. Теперь предстоит восстановить систему прудов и вернуть на свое место памятное горожанам Лебединое озеро — все это когда-то погибло из-за нарушения дренажной системы парка, которую также восстановят по программе «Туристический код» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Еще будет проведено восстановление питьевых фонтанчиков минеральной воды, появятся новые интересные малые архитектурные формы, будет продолжаться озеленение. Вопрос обеспеченности водой обсуждаем с «Водой Крыма». В принципе Саки обеспечены водой. Но рассматриваем вопрос бурения дополнительных скважин для устройства прудов и озера, — рассказала Предыбайло.

По ее словам, проект будет сформирован к маю, проектировщики — крымская компания, которая сейчас ведет консультации с местными историками и архитекторами для того, чтобы вернуть парку исторический дух. Строительно-монтажные работы начнутся летом.

Главная цель — восстановить культурный исторический центр. Вот парк является таким местом. Это будет сохранение истории с новыми элементами. И на всех этапах будем советоваться с нашими жителями, учитывать их мнение, — обещает градоначальник.

Кроме того, в парк перенесут скульптуру бронтозавра, которая считается символом Сак, но в украинский период оказалась на частной территории. Сейчас объект возвращают городу, его впишут в обновленные локации Курортного парка.

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За счет муниципального бюджета до 9 мая планируется восстановить расположенные в парке могилы шести Героев Советского Союза — летчиков, освобождавших город от немецких оккупантов. В дальнейших планах — восстановление других объектов культурного наследия и памятников Великой Отечественной войны, расположенных в парковых границах. Эти работы проведут за счет совместных усилий бюджета и санаторно-курортных учреждений, которые занимают значительную часть территории.

Также городские власти в перспективе планируют восстановить другую группу прудов, расположенных в глубине парковой зоны — так называемые озера Робинзон — эти работы также рассчитывают провести во взаимодействии с бизнесом. В целом весь комплекс работ в Курортном парке завершится после 2027 года, уточнила глава городской администрации.

В 2025 году на благоустройство туристического центр города Саки заложено 180 млн рублей, сообщили ранее в пресс-службе правительства Крыма. Саки станут четвертым городом Крыма, где будет реализовано благоустройство по этому нацпроекту. Ранее в его рамках провели работы в центральных частях Евпатории, Алупки и Феодосии.

источник: РИА Новости Крым

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