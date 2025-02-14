В Саках на западе Крыма по нацпроекту благоустроят Курортный парк

Туристический код — это продолжение благоустройства сакского Курортного парка. Этот парк — сердце курорта Саки, любимое место всех горожан и наших туристов. У каждого коренного сакчанина в его семейном фотоальбоме есть детское фото в Курортном парке: здесь проводили досуг, влюблялись, потом создавали семьи, — объяснила мэр выбор локации, где пройдут работы.

По ее словам, начало им было положено уже в 2023 и 2024 годах — в рамках других программ здесь установили детскую игровую площадку и инклюзивную — для маломобильных граждан, а также привели в порядок центральную аллею. Всего благоустроили 5 гектаров из общей парковой площади в 30 га. Теперь предстоит восстановить систему прудов и вернуть на свое место памятное горожанам Лебединое озеро — все это когда-то погибло из-за нарушения дренажной системы парка, которую также восстановят по программе «Туристический код» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Еще будет проведено восстановление питьевых фонтанчиков минеральной воды, появятся новые интересные малые архитектурные формы, будет продолжаться озеленение. Вопрос обеспеченности водой обсуждаем с «Водой Крыма». В принципе Саки обеспечены водой. Но рассматриваем вопрос бурения дополнительных скважин для устройства прудов и озера, — рассказала Предыбайло.

По ее словам, проект будет сформирован к маю, проектировщики — крымская компания, которая сейчас ведет консультации с местными историками и архитекторами для того, чтобы вернуть парку исторический дух. Строительно-монтажные работы начнутся летом.